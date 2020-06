மாவட்ட செய்திகள்

செவிலியர் உள்பட 19 பேருக்கு பாதிப்பு: கொரோனாவுக்கு மூதாட்டி பலி - உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 9 ஆனது + "||" + 19 affected, including nurses: Coroner kills grandfather - The number of casualties was 9

செவிலியர் உள்பட 19 பேருக்கு பாதிப்பு: கொரோனாவுக்கு மூதாட்டி பலி - உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 9 ஆனது