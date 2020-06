மாவட்ட செய்திகள்

பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகஸ்டு மாதம் வரை பழைய பஸ் பாஸ் மூலம் பயணம் செய்யலாம் - கலெக்டர் ராஜாமணி தகவல் + "||" + Visually Handicapped People Until August You can travel by old bus pass Collector Rajamani Information

