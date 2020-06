மாவட்ட செய்திகள்

காலாப்பட்டு சிறையில் மேலும் 3 பேருக்கு கொரோனா ஜாமீனில் விடுவிக்கக் கோரி கைதிகள் திடீர் போராட்டம் + "||" + Prisoners in custody demanding release of 3 more people

காலாப்பட்டு சிறையில் மேலும் 3 பேருக்கு கொரோனா ஜாமீனில் விடுவிக்கக் கோரி கைதிகள் திடீர் போராட்டம்