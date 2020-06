மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் 9 ஆயிரம் தெருக்களில் தொற்று பாதிப்பு-சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல் + "||" + Health Secretary says 9 Thousand Streets in Chennai have corona positive cases

சென்னையில் 9 ஆயிரம் தெருக்களில் தொற்று பாதிப்பு-சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல்