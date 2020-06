மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானல் பகுதியில் காய்த்து குலுங்கும் ஆப்பிள் பழங்கள் + "||" + Kodaikanal area can be shaken and apple fruits

கொடைக்கானல் பகுதியில் காய்த்து குலுங்கும் ஆப்பிள் பழங்கள்