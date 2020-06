மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கு காலத்திலும் மத்திய அரசின் திட்டத்தில் வீடு கட்டும் பணி தீவிரம் + "||" + During the Corona curfew, the building of Central government houses plan was intensified

