மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை-அம்பையில் 3 டாக்டர்களுக்கு கொரோனா; 2 பெண் போலீசாருக்கும் தொற்று + "||" + Corona for 3 doctors in Tirunelveli-Ambasamudhram; 2 Female police also infected

நெல்லை-அம்பையில் 3 டாக்டர்களுக்கு கொரோனா; 2 பெண் போலீசாருக்கும் தொற்று