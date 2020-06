மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூரில் கொரோனா விதிமுறைகளை கடைப்பிடிக்காத கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்படும் + "||" + Stores that do not comply with Corona regulations will be sealed at Perambalur

