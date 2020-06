மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா அதிகம் பாதித்த பகுதியாக மாறும் பீளமேடு கோவையில் பரிசோதனைகளை அதிகரிப்பதால் தொற்று எண்ணிக்கை உயருகிறது + "||" + The number of infections increases as the testes increase in the plateau, which becomes the most affected area of the corona

கொரோனா அதிகம் பாதித்த பகுதியாக மாறும் பீளமேடு கோவையில் பரிசோதனைகளை அதிகரிப்பதால் தொற்று எண்ணிக்கை உயருகிறது