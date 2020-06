மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் ஊசி தொழிற்சாலையில் பணிபுரிந்த 210 பேரிடம் சளி மாதிரி சேகரிப்பு + "||" + Collection of mucus sample of 210 people working in a private injection factory

தனியார் ஊசி தொழிற்சாலையில் பணிபுரிந்த 210 பேரிடம் சளி மாதிரி சேகரிப்பு