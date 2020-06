மாவட்ட செய்திகள்

மேலப்பாளையம் சந்தையை திறக்க வலியுறுத்தி கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு கால்நடைகளுடன் வந்து மனு கொடுத்த மக்கள் + "||" + People who came to the collector's office with cattle urging them to open the canopy

