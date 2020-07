மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் இந்த மாதம்அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் முழு ஊரடங்குகலெக்டர் கோவிந்தராவ் தகவல் + "||" + In Tanjore district this month Full curfew all Sunday

