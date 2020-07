மாவட்ட செய்திகள்

அகஸ்தியர்பட்டியில்ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மேலும் 3 பேருக்கு கொரோனா + "||" + In akastiyarpatti Belonging to the same family Corona for 3 more

