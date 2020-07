மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு தொடர்வதால்மாவட்ட கோர்ட்டுகளின் இடைக்கால உத்தரவுகள் 30-ந்தேதி வரை நீட்டிப்பு + "||" + As the curfew continues Interim Orders of District Courts Extension up to the 30th

