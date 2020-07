மாவட்ட செய்திகள்

ஆகஸ்டு மாத இறுதிக்குள் 40 ஆயிரம் பேரை கொரோனா தாக்கும்பெங்களூருவில் குணம் அடைவோர் எண்ணிக்கை மிக குறைவு + "||" + By the end of August Corona will attack 40 thousand people

ஆகஸ்டு மாத இறுதிக்குள் 40 ஆயிரம் பேரை கொரோனா தாக்கும்பெங்களூருவில் குணம் அடைவோர் எண்ணிக்கை மிக குறைவு