மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில்டாக்டர், நர்சுகள் உள்பட 96 பேருக்கு கொரோனாபாதிப்பு எண்ணிக்கை 1,715 ஆக உயர்ந்தது + "||" + Overnight in Vellore district Corona for 96 people including doctor and nurses

வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில்டாக்டர், நர்சுகள் உள்பட 96 பேருக்கு கொரோனாபாதிப்பு எண்ணிக்கை 1,715 ஆக உயர்ந்தது