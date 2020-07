மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற வந்தவர் உள்பட 2 பேர் பலி புதிதாக 39 பேருக்கு தொற்று + "||" + In Sivaganga district Including someone came to Corona for treatment 2 killed

