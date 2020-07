மாவட்ட செய்திகள்

தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் வராதபடி பார்த்து கொள்ள வேண்டும்கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Care should be taken not to leave the homeless Collector's Instruction

தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் வராதபடி பார்த்து கொள்ள வேண்டும்கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்