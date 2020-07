மாவட்ட செய்திகள்

இ-பாஸ் இல்லாமல் நுழைவதை தடுக்கசோதனைச்சாவடிகளில் தீவிர கண்காணிப்புகலெக்டர் மலர்விழி நேரில் ஆய்வு + "||" + To prevent entry without e-pass Intensive monitoring of checkpoints

இ-பாஸ் இல்லாமல் நுழைவதை தடுக்கசோதனைச்சாவடிகளில் தீவிர கண்காணிப்புகலெக்டர் மலர்விழி நேரில் ஆய்வு