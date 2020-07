மாவட்ட செய்திகள்

3-வது நாளாக கொட்டி தீர்த்த மழைமும்பை வெள்ளத்தில் மிதக்கிறதுஅடுத்த 2 நாட்களுக்கும் கனமழை எச்சரிக்கை + "||" + Thirtieth rain on the 3rd day Mumbai floats in flood

3-வது நாளாக கொட்டி தீர்த்த மழைமும்பை வெள்ளத்தில் மிதக்கிறதுஅடுத்த 2 நாட்களுக்கும் கனமழை எச்சரிக்கை