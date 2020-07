மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் முழு ஊரடங்கு:கடைகள் அடைப்பு; சாலைகள் வெறிச்சோடினவீடுகளில் முடங்கிய பொதுமக்கள் + "||" + Full Curfew in Salem: Stores shutters; The roads were raging

சேலத்தில் முழு ஊரடங்கு:கடைகள் அடைப்பு; சாலைகள் வெறிச்சோடினவீடுகளில் முடங்கிய பொதுமக்கள்