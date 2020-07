மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனை கொரோனா வார்டுகளில் குறைபாடு இருந்தால் வாட்ஸ்-அப்பில் புகார் அளிக்கலாம்கலெக்டர் தகவல் + "||" + Watts-Up can complain if there is a deficiency in the Government Hospital Corona Ward

