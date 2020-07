மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் மக்கள் நடமாட்டமின்றி சாலைகள் வெறிச்சோடினமாவட்டம் முழுவதும் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + Without curtains, the roads were deserted

