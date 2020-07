மாவட்ட செய்திகள்

தேனியில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டுபலியான மூதாட்டியின் பரிசோதனை முடிவை வெளியிடுவதில் குளறுபடி + "||" + Corona suffered in Theni Trouble in releasing test results of victim

தேனியில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டுபலியான மூதாட்டியின் பரிசோதனை முடிவை வெளியிடுவதில் குளறுபடி