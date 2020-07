மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதித்தோருக்கு தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைமுதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவுறுத்தல் + "||" + Corona treatment in private hospitals Advice from the Chief-Minister Narayanasamy

கொரோனா பாதித்தோருக்கு தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைமுதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவுறுத்தல்