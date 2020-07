மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு மளிகை கடைக்காரர் பலி மேலும் 32 பேருக்கு தொற்று + "||" + The grocery Shopkeeper die for Corona 32 more were infected

கொரோனாவுக்கு மளிகை கடைக்காரர் பலி மேலும் 32 பேருக்கு தொற்று