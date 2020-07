மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில்ஒரேநாளில் 30 பேருக்கு கொரோனாபாதிப்பு எண்ணிக்கை 310 ஆக உயர்வு + "||" + Nākai māvaṭṭattil orēnāḷil 30 pērukku korōṉā Did you mean: நாகை மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் 30 பேருக்கு கொரோனா 46/5000 In the Nagai district Corona for 30 people overnight

நாகை மாவட்டத்தில்ஒரேநாளில் 30 பேருக்கு கொரோனாபாதிப்பு எண்ணிக்கை 310 ஆக உயர்வு