மாவட்ட செய்திகள்

மன்னார்குடி பகுதியில் கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு: ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மூடல்; 4 தெருக்களுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + In the Mannargudi area Increase of corona spread

மன்னார்குடி பகுதியில் கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு: ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மூடல்; 4 தெருக்களுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு