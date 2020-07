மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனா பரிசோதனையை அதிகரிக்கமுதல்-மந்திரி எடியூரப்பா உத்தரவுமத்திய குழு பரிந்துரையை ஏற்று நடவடிக்கை