மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து உள்ளது அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தகவல் + "||" + Increase in number of healers in Chennai

சென்னையில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து உள்ளது அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தகவல்