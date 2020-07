மாவட்ட செய்திகள்

சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத கடைகள் மூடப்படும்கவர்னர் கிரண்பெடி எச்சரிக்கை + "||" + Shops that do not adhere to the social gap will be closed Governor kiranpeti Warning

சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத கடைகள் மூடப்படும்கவர்னர் கிரண்பெடி எச்சரிக்கை