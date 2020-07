மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வேகமாக பரவுவதை தடுக்க காய்ச்சல் இருந்தாலே வீட்டிற்கு தடுப்புமாநகராட்சி நடவடிக்கை பலன் தருமா? + "||" + To prevent corona spreading rapidly Preventing the home if there is fever

கொரோனா வேகமாக பரவுவதை தடுக்க காய்ச்சல் இருந்தாலே வீட்டிற்கு தடுப்புமாநகராட்சி நடவடிக்கை பலன் தருமா?