மாவட்ட செய்திகள்

தினமும் 1,150 பேருக்கு பரிசோதனை:தவறான கொரோனா முடிவு அறிக்கை வெளியிட்ட நிறுவனம் மீது நடவடிக்கைகலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Action against the company that issued the wrong Corona Decision Report Collector Warning

தினமும் 1,150 பேருக்கு பரிசோதனை:தவறான கொரோனா முடிவு அறிக்கை வெளியிட்ட நிறுவனம் மீது நடவடிக்கைகலெக்டர் எச்சரிக்கை