மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை8 மண்டலங்களின் பொறுப்பாளர்களாக8 மந்திரிகள்-ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் நியமனம் + "||" + In charge of the 8 zones 8 Ministers-IAS. Appointment of officers

பெங்களூருவில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை8 மண்டலங்களின் பொறுப்பாளர்களாக8 மந்திரிகள்-ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் நியமனம்