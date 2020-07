மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் முள்ளுவாடி கேட் வழியாக ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்ற வாகன ஓட்டிகளுக்கு போலீசார் எச்சரிக்கை + "||" + Police warn motorists not to wear helmets through Salem Mulluvadi Gate

சேலம் முள்ளுவாடி கேட் வழியாக ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்ற வாகன ஓட்டிகளுக்கு போலீசார் எச்சரிக்கை