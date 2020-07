மாவட்ட செய்திகள்

அறிமுகமில்லாத நபர்களுக்குமின்னஞ்சல், செல்போன் அழைப்புகள் மூலம் வங்கி கணக்கு விவரங்களை அளிக்க வேண்டாம் + "||" + For strangers Do not provide bank account details by email or cell phone calls

அறிமுகமில்லாத நபர்களுக்குமின்னஞ்சல், செல்போன் அழைப்புகள் மூலம் வங்கி கணக்கு விவரங்களை அளிக்க வேண்டாம்