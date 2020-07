மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை பழைய வீட்டு வசதிவாரிய குடியிருப்பில் பொக்லின் எந்திரம் மூலம் மரங்கள் அகற்றம் + "||" + Removal of trees by Bokline machine in Tanjore Old Housing Board flat

தஞ்சை பழைய வீட்டு வசதிவாரிய குடியிருப்பில் பொக்லின் எந்திரம் மூலம் மரங்கள் அகற்றம்