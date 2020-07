மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மேலும் 46 பேருக்கு கொரோனா தொற்று; ஆரம்ப சுகாதார நிலைய நர்சு, ஊழியரும் பாதிப்பு