மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில் ரூ.447½ கோடியில் அரசு மருத்துவ கல்லூரி; காணொலி காட்சி மூலம் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிறார் + "||" + Rs 447½ crore Government Medical College in Ooty; layed the ground stone is Edapady Palanisamy at today video footage

ஊட்டியில் ரூ.447½ கோடியில் அரசு மருத்துவ கல்லூரி; காணொலி காட்சி மூலம் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டுகிறார்