மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில்கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கிடைக்காத அவலம்மனித உரிமை ஆணையம் தலையிட காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல் + "||" + In Karnataka It is a pity that corona patients do not get treatment

கர்நாடகத்தில்கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கிடைக்காத அவலம்மனித உரிமை ஆணையம் தலையிட காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல்