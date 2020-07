மாவட்ட செய்திகள்

கோட்டார் மார்க்கெட் மூலமாக பரவும் கொரோனா:ஒரே நாளில் 20 பேருக்கு தொற்றுதடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரம் + "||" + nfection in 20 people in a single day Intensity of preventive action

