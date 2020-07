மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் விடிய, விடிய மழை:ராட்சத மரம் முறிந்து வீட்டின் மீது விழுந்தது5 பேர் உயிர் தப்பினர் + "||" + Dawn in Salem, dawn rain: The giant tree broke and fell on the house

சேலத்தில் விடிய, விடிய மழை:ராட்சத மரம் முறிந்து வீட்டின் மீது விழுந்தது5 பேர் உயிர் தப்பினர்