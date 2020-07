மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் சிறப்பு அதிகாரியின் கண்காணிப்பு தேவை; தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை + "||" + Corona prevention measures require the supervision of a special officer; Request to the Government of Tamil Nadu

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் சிறப்பு அதிகாரியின் கண்காணிப்பு தேவை; தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை