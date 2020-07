மாவட்ட செய்திகள்

பாவூர்சத்திரம் அருகேஆட்டோ கவிழ்ந்த விபத்தில் சிகிச்சை பெற்று வந்த பெண் சாவு + "||" + In an auto overturn accident The woman who was receiving treatment died

பாவூர்சத்திரம் அருகேஆட்டோ கவிழ்ந்த விபத்தில் சிகிச்சை பெற்று வந்த பெண் சாவு