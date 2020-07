மாவட்ட செய்திகள்

சரக்கு வாகனங்களில் பயணிகளை ஏற்றக்கூடாது’ கூடலூர் ஆர்.டி.ஓ. உத்தரவு + "||" + ‘Passengers should not be loaded on trucks’ Cuddalore RDO order

சரக்கு வாகனங்களில் பயணிகளை ஏற்றக்கூடாது’ கூடலூர் ஆர்.டி.ஓ. உத்தரவு