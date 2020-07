மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பணி சவாலாக உள்ளது:பொதுமக்கள்-போலீசார் இடையே நல்லுறவு இருக்க வேண்டும்குமரி மாவட்ட புதிய சூப்பிரண்டு பத்ரி நாராயணன் பேட்டி + "||" + There should be harmony between the public and the police

