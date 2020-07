மாவட்ட செய்திகள்

ராஜ்பவன் ஊழியர்கள் 16 பேருக்கு கொரோனாகவர்னர் தனிமைப்படுத்தி கொண்டார் + "||" + Rajpawan Staff Corona for 16 people The governor was isolated

ராஜ்பவன் ஊழியர்கள் 16 பேருக்கு கொரோனாகவர்னர் தனிமைப்படுத்தி கொண்டார்