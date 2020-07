மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 8 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + In Chengalpattu district Number of victims of corona Exceeded 8 thousand

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 8 ஆயிரத்தை தாண்டியது