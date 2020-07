மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் பலத்த மழை: மாரீஸ் மேம்பாலத்தின் பக்கவாட்டில் மண்சரிந்து விழுந்ததால் பரபரப்பு வாகனங்கள் செல்லாதபடி தடுப்பு அமைக்கப்பட்டது + "||" + Heavy rain in Trichy Of the Maurice Overpass Because of landslides

