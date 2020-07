மாவட்ட செய்திகள்

நகர பகுதியில் உள்ளமார்க்கெட்டுகளில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்போலீசாருக்கு, சீனியர் போலீஸ் சூப்பிரண்டு உத்தரவு + "||" + In the downtown area Intensify monitoring in markets

நகர பகுதியில் உள்ளமார்க்கெட்டுகளில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்போலீசாருக்கு, சீனியர் போலீஸ் சூப்பிரண்டு உத்தரவு